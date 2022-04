Serie D, stabilite le date dei play-off e play-out

Il Dipartimento Interregionale ha stabilito le date per la disputa dei play-off e dei play-out, salvo eventuali variazioni, dovute al Covid-19. Per quanto riguarda i play-off, relativamente al girone H, il primo turno avrà luogo mercoledì 25 maggio (si tratta di sfide secche in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare). La finale play-off si disputerà invece domenica 29 maggio. Quest'ultima data è stata scelta anche per far disputare i play-out e anche gli spareggi salvezza si svolgeranno in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.