Benevento. Sorride Caserta: Insigne e Vogliacco verso il rientro

Sono due i calciatori che, al momento, creano dubbi nella testa di mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, in vista del match contro la Ternana: si tratta di Insigne e Vogliacco.

Per Insigne, assente da due gare, il problema che lo ha colpito, un edema muscolare, è quasi risolto e potrebbe essere sottoposto a nuovi esami strumentali che ne certifichino la guarigione e, quindi, ne consentano anche il rientro in gruppo. Tuttavia, vista la lunga assenza ed i pochi allenamenti nella gambe, sarebbe difficile vederlo partire dal 1' contro la Ternana il prossimo 25 aprile.

Il difensore centrale, invece, lamenta un problema al calcagno, anche esso in via di guarigione. Vista la situazione in difesa, però, in questo caso mister Caserta potrebbe optare per la titolarità dell'ex Pordenone contro le "fere".