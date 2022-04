Steven Gerrard guiderà il Team Century per il Goal of the Century

Goal of the Century è la nuova campagna Hyundai che prenderà il via domani in occasione dell’Earth Day fino ai prossimi Mondiali 2022. Hyundai ha rilasciato un film manifesto e uno spot televisivo internazionale con la leggenda del calcio Steven Gerrard e la pop band di fama mondiale BTS, per condividere l’ambizione di unire il mondo attraverso il calcio e incoraggiare il supporto universale a un futuro sostenibile.

Il programma fa parte della mission di Hyundai per raggiungere la carbon neutrality entro il 2045 e mira ad unire il mondo nel segno della sostenibilità: Thomas Schemera, Global Chief Marketing Officer e Head of Customer Experience Division di Hyundai Motor Company afferma: “In Hyundai, continueremo a impegnarci per essere di aiuto concreto all’umanità in un momento in cui è più importante che mai unirsi per un futuro di benessere solido e duraturo per il nostro pianeta”.

Steven Gerrard guiderà il Team Century, affiancato dai BTS, da Nadia Nadim, calciatrice rifugiata afgana e ambasciatrice danese dell’UNESCO, dallo stilista americano Jeremy Scott, dall’artista italiano contemporaneo Lorenzo Quinn e dal robot Spot® di Boston Dynamics. Inoltre, Hyundai svelerà quattro ambasciatori locali nei prossimi mesi.

“Come padre di quattro figli, uno dei grandi obiettivi della mia vita è proteggere il mondo per le generazioni future. Quindi, sono felice e orgoglioso di far parte di questo viaggio insieme a Hyundai”, ha dichiarato Steven Gerrard. “Come capitano del Team Century, voglio dare l’esempio come ho fatto ai miei tempi come giocatore e attualmente come allenatore. Voglio ispirare le persone a fare del loro meglio ogni giorno. So che il calcio ha il potere di muovere le persone e aiutarle aunirsi per raggiungere il nostro obiettivo di un pianeta sostenibile, che ci riguarda tutti”.