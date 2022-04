Picerno, Curcio: "Domenica mi aspetto lo stadio pieno"

"Domenica mi aspetto lo stadio Curcio pieno. Il Direttore, i collaboratori, questa società, questi tecnici, questa squadra, meritano il giusto tributo e il giusto ringraziamento per quello che hanno fatto e faranno. Un campionato straordinario e storico per il Picerno. Per questo faccio un appello a tutti i tifosi e simpatizzanti della Leonessa, tifosi di Picerno e dei paesi limitrofi. Riempiamo lo stadio, coloriamolo di rossoblù, facciamo festa e divertiamoci tutti insieme, i nostri beniamini meritano il calore di tutti voi. Io tiferò Picerno e sarò al fianco di tutti voi dagli Stati Uniti e con il cuore dico: andate tutti allo stadio e forza Picerno".

Sono le parole del presidente Donato Curcio, rilasciate oggi all'ufficio stampa melandrino, in vista della gara Picerno-Taranto, ultima della regular season, in programma domenica 24 aprile, ore 17:30.

Per l'ultima di campionato, prezzi nel settore Distinti da 3 a 10 € (comprensivi dei diritti di prevendita).