Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Due giornate di stop per Lorenzo Emili del Castelnuovo Vomano, unico espulso della scorso turno di campionato. Il giocatore marchigiano, espulso per aver colpito al volto un avversario con una manata, salterà le sfide contro il Nereto e il Tolentino. Tornerà a disposizione di Di Fabio per la trasferta contro il Porto D'Ascoli dell'11 maggio. Salteranno invece una giornata gli altri sette squalificati, tutti fermati per cumulo di ammonizioni. Nove i giocatori finiti in diffida.

Le decisioni:

Gare del 16 aprile 2022

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

EMILI LORENZO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto. ( R A – R AA )

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

ALFIERI VINCENZO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

LORENZONI FILIPPO(SAMBENEDETTESE SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

VARRIALE ANTONIO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

DI MINO MATTIA(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

RUCI ALESSIO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

ZAMMARCHI ANDREA(TOLENTINO 1919 SSDARL)

MASSIMO EMILIANO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

MELE FRANCESCO(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

SCOPPA FEDERICO MATIAS(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

D'EGIDIO STEFANO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

AQUILANTI ANTONIO(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

MARCHIONNI LORENZO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

REYMOND THEO(NERETO CALCIO)

MAIO FRANCESCO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

SEVERINI MIRCO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

MACRI DAVIDE(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE (XI INFR)

TORTORI LORIS(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

TERRENZIO FRANCESCO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

LULLI LUCA(SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

SANSEVERINO ALESSANDRO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

ZANNI NICOLA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

SANTANGELO ANDREA(NERETO CALCIO)

ALBONI LORENZO(SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

CRESCENZO DANIELE(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

D'ORTA MARCO(AURORA ALTO CASERTANO)

LONGOBARDO NICOLA(AURORA ALTO CASERTANO)

DELLA QUERCIA RICCARDO(PINETO CALCIO)

SOUZA CAPRIOLI BRUNO(PINETO CALCIO)

MINICUCCI MANEL(RECANATESE A.S.D.)

CARDELLA FEDERICO(SAMBENEDETTESE SRL)

IRACE TIZIANO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MINNOZZI MATTEO(RECANATESE A.S.D.)

AMORUSO ALESSIO(SAMBENEDETTESE SRL)

FALL AMETH(SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MONTESI ALESSANDRO(ATLETICO TERME FIUGGI)

COLY SIDY KEBA(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

Gare del 20 aprile 2022 (recuperi)

Pineto-Porto D'Ascoli 0-0

Sambenedettese-Vastogirardi 1-0

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

PROSPERI FABIO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALFONSI SANTE(SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SECONDO GRAZIANO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (XII INFR)

RUGGIERI SERGIO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFR)

FALL AMETH(SAMBENEDETTESE SRL)

PRADO FUSERO TOMAS ENZO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFR)

REA LORENZO(PINETO CALCIO)

MINCHILLO CHRISTIAN(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFR)

MORRA EDOARDO(SAMBENEDETTESE SRL)

TOMAS LUKA(SAMBENEDETTESE SRL)

GARGIULO GIUSEPPE(VASTOGIRARDI)