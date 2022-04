Monza-Benevento: cominciata oggi la prevendita per il settore ospite

L'A.C. Monza, attraverso il sito ufficiale, ha reso noto che in base a quanto stabilito dal Protocollo di Intesa del Ministero dell’Interno e data la considerazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive come partita a rischio “livello 1” (Determinazione n. 15 del 20/04/2022), unitamente al D.L. 24 del 24/03/22 e Legge 11 del 18/02/2022 e al Protocollo FIGC del 19/02/22, versione 7, l’ A.C. MONZA dispone la vendita di 677 biglietti del Settore Ospiti al prezzo Intero di € 12,50, senza obbligo di tessera del tifoso o limitazioni territoriali legate al luogo di residenza o nascita.

MODALITA' DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket oppure ONLINE, attraverso il sito di Vivaticket, unica piattaforma autorizzata, cliccando qui.

La vendita per il settore ospiti inizierà venerdì 22 aprile e terminerà venerdì 29/04/2022 alle ore 19:00.

PARCHEGGIO

Il parcheggio è a pagamento e viene gestito da Monza Mobilità (non da AC Monza). È acquistabile online insieme al biglietto per il settore ospiti sul portale di Vivaticket ad un costo di € 5 per le auto e € 15,00 per i bus.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER ACCEDERE ALL’U-POWER STADIUM

Si informano i tifosi che:

L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione del Sistema di Gradimento e Regolamento d’Uso dell’U-Power Stadium e delle relative procedure di accesso (consultabili sul sito www.acmonza.com). Il loro rispetto è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadio.

Il possessore del titolo di accesso, in quanto parte del pubblico, acconsente e autorizza eventuali riprese audio e video che potrebbero ritrarlo nel corso della gara dell’AC Monza, per qualsiasi uso. Il trattamento dei dati personali da parte dell’AC Monza è effettuato secondo le disposizioni di legge. Per informazioni circa le modalità del trattamento dei dati personali si invita a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali presente nel sito ufficiale dell’AC Monza o a contattare l’AC Monza all’indirizzo e-mail privacy@acmonza.com.

SI SEGNALA CHE DAL 1 APRILE L’ ACCESSO ALLO STADIO È CONSENTITO SOLO AI POSSESSORI DI GREEN PASS BASE RILASCIATO A SEGUITO DI VACCINAZIONE, GUARIGIONE O TEST, E SOLO SE IN POSSESSO DI MASCHERINA FFP2.

Si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto; l’accesso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito.

Si consiglia di presentarsi allo stadio con Green Pass base valido in formato digitale sul proprio smartphone, e non stampato, al fine agevolare le operazioni di accesso; è indispensabile portare con sé anche un documento di identità valido.

Anche in caso di cessione del titolo di accesso, il nuovo titolare deve essere ovviamente munito di Green Pass base e di carta di identità validi per accedere allo stadio.

Si consiglia di presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio di inizio.

I biglietti non utilizzati perché il loro detentore non ha potuto accedere allo stadio per mancanza di Green Pass base e di documento di identità validi, non saranno rimborsati.

L'INGRESSO RISERVATO AL SETTORE OSPITI È IL GATE 10.