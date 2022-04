Benevento. Improta: "Qui sono a casa, puntiamo alla Serie A diretta"

Riccardo Improta, tra i beniamini dei tifosi del Benevento, ha rilasciato una lunga intervista al sito Gianlucadimarzio.com nella quale ha toccato diversi argomenti, dalla sua permanenza nel capoluogo sannita al rapporto con gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina della Strega. Queste le sue parole:

BENEVENTO - Qui sono a casa e ho capito l'importanza di giocare per la squadra che detiene la proprietà del tuo cartellino. Anche la mia famiglia si trova bene e poi sono vicino alla mia Pozzuoli. Spero di restare ancora molto tempo. Il ricordo più bello è la vittoria della B nel 2020: è stato un torneo da noi dominato. Personalmente, un posto speciale nei miei ricordi ce lo ha il primo gol in A contro la Fiorentina mentre, come squadra e città, penso alla vittoria in casa della Juventus.

SERIE B - Mai visto un campionato tanto equilibrato e difficile. Il nostro obiettivo è la promozione diretta. Saremmo potuti essere primi ma abbiamo perso per strada punti importanti. Ora dobbiamo battere Ternana e Monza e sperare che le altre non facciano altrettanto. Saranno importanti le condizioni psico-fisiche. Non mi stupisco che il Lecce sia lì davanti, per me la sorpresa è la Cremonese.

ALLENATORI - Con Inzaghi mi sento ancora oggi: con lui ho vissuto due anni splendidi. Gli devo la mia duttilità in campo: mi ha schrato da mezzala, trequartista e terzino. Con Caserta siamo stati compagni di squadra nella Juve Stabia: ha carisma e sa motivarci alla grande. Conoscendolo già, ho cercato di aiutarlo ad integrarsi al meglio sia con gli altri compagni che con la piazza. Lui ha fatto un grande lavoro specie dal punto di vista mentale.

PUBBLICO - Spero accorra numeroso per le ultime partite e che ci aiuti tanto. I tifosi ci sono mancati, forse è dipeso dalla delusione per la retrocessione.