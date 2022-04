Benevento. Caserta: "Non credo nel turnover: gioca chi sta meglio"

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Caserta: il tecnico del Benevento ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito" alla vigilia del match contro la Ternana. Queste le sue parole:

"Vogliacco ed Insigne stanno meglio e si sono allenati con la squadra negli ultimi due giorni. Se giocheranno dal 1' o meno lo deciderò domani.

A Pordenone ho scelto Foulon per Elia per motivi tecnico-tattici non per risparmiare il secondo: domani farò le scelte che riterrò opportune. Moncini è un attaccante che ha sempre fatto bene, al di là dei gol: anche per lui la scelta sarà fatta domani. La differenza può farla anche chi subentra dalla panchina.

Pesa scendere in campo conoscendo i risultati degli altri ma dobbiamo concentrarci sulla nostra partita che sarà difficile come quelle affrontate fino ad ora. Dobbiamo farci trovare preparati. La Ternana gioca bene, è aggressiva e ha elementi importanti quindi servirà tanta attenzione.

Quello di Lapadula è un discorso chiuso, abbiamo messo tutto da parte: è fuori perché ha un problema alla caviglia. E' inutile alimentare polemiche su di lui. Si sta allenando ancora a parte ed è fuori solo per questo.

Un reparto da solo non riesce a fare bene, è la squadra che fa bene o fa male. Tutti stanno facendo molto bene e dobbiamo continuare per queste tre partite a cominciare da domani.

Io non credo al turnover, credo al momento e alla condizione fisica di ogni singolo calciatore. Abbiamo elementi importanti in ogni ruolo, chi va in panchina non ci va per demerito ma solo perché c'è chi in quel momento sta facendo meglio. Io ragiono partita dopo partita e quando decido di non far giocare un giocatore lo faccio o per scelta tecnica o perché il compagno sta meglio dal punto di vista fisico e mentale. Stesso discorso vale per i diffidati: dobbiamo pensare alla Ternana, poi verrà il Monza.

Sau ha trovato poco spazio per scelta tecnica, non per altro. Per quanto riguarda domani, non sarà disponibile perché ha avuto un problema fisico.

Al di là del sistema di gioco che attuerà, la Ternana ha elementi che in B fanno la differenza, specie in attacco. Dobbiamo stare attenti non al singolo ma all'intera squadra. Dobbiamo essere concentrati e fare quello che ci riesce meglio".