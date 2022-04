Serie C, Potenza e Picerno chiudono la regular season con un pari

Si chiude con un pari per Potenza e Picerno l'ultima gara della regular season. La squadra di Arleo passa in vantaggio a Campobasso con Cuppone dopo 5', ma viene agguantata dalla formazione molisana con Bolsius. La compagine melandrina impatta 2-2 in casa contro il Taranto: De Cristofaro e Reginaldo ribaltano il vantaggio jonico di Giovinco, ma Santarpia fissa il punteggio sulla parità. I picernesi chiudono decimi nei play-off.