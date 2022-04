Il Cerignola fa la storia: 1-0 sul Bitonto, è promozione in Serie C!

Dal Bitonto... al Bitonto. A distanza di cinque anni dal roboante 6-1 che sanciva la promozione in Serie D dei gialloblù, l'Audace Cerignola vince di misura 1-0 e festeggia ancora con i neroverdi lo storico ritorno tra i professionisti. Un campionato stravinto a suon di record con ben quattro turni d'anticipo, a testimonianza del sontuoso lavoro svolto da mister Michele Pazienza e da tutto il suo staff, con la magistrale regia di tutta la società presieduta da Danilo Quarto.

Venendo alla cronaca, agli ofantini è bastata la rete siglata da Tascone intorno all'ora di gioco per avere la meglio di un buon Bitonto, ben messo in campo dall'ex di turno Alessandro Potenza. Per l'Audace si spalancano le porte della Lega Pro, campionato sfiorato in passato a più riprese.

Per la truppa gialloblu testa rivolta ora alla sfida di Coppa Italia con il Cittanova, il sogno è quello di regalarsi uno storico double.

IL TABELLINO DELLA GARA

AUDACE CERIGNOLA-BITONTO 1-0

Reti: 14' s.t. Tascone (AC).

AUDACE CERIGNOLA: Trezza, Dorval (41' s.t. Botta), Agnelli (26' s.t. Maltese), Allegrini, Malcore (43' s.t. Palazzo), Loiodice, Strambelli (13' s.t. Mincica), Sirri, Longo (41' s.t. Russo), Tascone, Vitiello. A disposizione: Fares, Manzo, Ciccone, Spinelli. Allenatore: Michele Pazienza.

BITONTO: Figliola, Petta, Biason (41' s.t. D’Anna), Taurino (33' s.t. Iadaresta), Riccardi, Radicchio (6' s.t. Lacassia), Piarulli, Stasi, Santoro, Addae, Turitto (25' s.t. Lattanzio). A disposizione: Cannizzaro, Guarnaccia, Palumbo, Manzo, Ferrante. Allenatore: Alessandro Potenza.

Arbitro: Carlo Esposito della sezione di Napoli. Assistenti: Alessandro Rastelli di Ostia Lido e Marco Giudice di Frosinone.

Ammoniti: Trezza, Loiodice, Strambelli (AC); Radicchio, Addae (BI).

Espulsi: /.

Recupero: 0' p.t.; 6' s.t.