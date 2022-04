Serie C, i verdetti finali dei tre gironi

Cala il sipario sulla stagione regolare del campionato di Serie C. Tra sabato e domenica si è disputata l'ultima giornata che ha sancito gli ultimi verdetti.

Per quanto concerne il girone A, il Südtirol supera 2-0 in trasferta la Triestina e, complice anche lo scivolone interno del Padova con la Virtusvecomp Verona, conquista la promozione in Serie B all'ultima curva. Nel girone B stesso discorso per il Modena a cui basta il rotondo successo sul Pontedera per laurearsi campione, a discapito della Reggiana corsara a sua volta sul campo del Teramo.

Il Cesena, nonostante lo 0-0 con il Siena, conferma il 3° posto. La Virtus Entella invece supera 2-1 in casa la Fermana e supera in 4° posizione il Pescara, bloccato in casa sul pari dall'Imolese. Nel girone C, fatta eccezione per il già promosso Bari e l'ormai retrocessa Vibonese, gli ultimi 90' servivano solo a sancire la griglia play-off. Il Catanzaro blinda il 2° posto con il largo successo di Vibo Valentia, il Palermo approfitta della sconfitta dall'Avellino a Foggia e violando il "San Nicola" di Bari conquista l'ultimo gradino del podio.

Squadre che ora si ritroveranno in campo domenica 1 maggio per il primo turno eliminatorio dei play-off. Il 7 maggio invece in programma la gara d'andata dello spareggio playout.

I VERDETTI

GIRONE A

Promossa: Südtirol

Play-off 1° turno

Lecco-Pro Patria

Pro Vercelli-Pergolettese

Juventus U23-Piacenza

Qualificate ai turni successivi: Padova, Feralpisalò, Renate, Triestina

Playout

Trento-Giana Erminio

Pro Sesto-Seregno

Retrocessa: Legnago

GIRONE B

Promossa: Modena

Play-off 1° turno

Pescara-Carrarese

Ancona Matelica-Olbia

Gubbio-Lucchese

Qualificate ai turni successivi: Reggiana, Cesena, Virtus Entella

Playout

Viterbese-Imolese

Pistoiese-Fermana

Retrocessa: Grosseto

GIRONE C

Promossa: Bari

Play-off 1° turno

Monopoli-Picerno

Virtus Francavilla-Monterosi

Foggia-Turris

Qualificate ai turni successivi: Catanzaro, Palermo e Avellino

Playout

Fidelis Andria-Paganese

Retrocessa: Vibonese