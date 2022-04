Benevento-Ternana: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Il Benevento affronterà questo pomeriggio al "Vigorito", fischio di inizio alle ore 18, la Ternana di mister Lucarelli nel match valido per la 17a giornata di ritorno del campionato di Serie B.

QUI BENEVENTO - Caserta, che ha ribadito di non credere al turnover, ha recuperato Vogliacco al centro della difesa: l'ex Pordenone dovrebbe partire dal 1' in coppia con Barba. Sugli esterni difensivi si dovrebbero vedere Elia e Letizia anche se Foulon insidia il primo per un posto. Mediana "classica" con Viviani in regia e Acampora e Ionita mezze ali. In avanti rientro per Forte dal 1', con Moncini inizialmente in panchina; sulle fasce agiranno Improta e Farias, rispettivamente a destra e sinistra.

QUI TERNANA - Lucarelli dovrà fare a meno di quattro elementi: oltre allo squalificato Koutsoupias, non saranno della sfida contro il giallorossi Falletti, Salzano e Sorensen. In difesa Boben parte in leggero vantaggio su Diakite per una maglia da titolare con il reparto che dovrebbe essere completato da Celli (o Capuano) e Bogdan. A centrocampo, il dubbio riguarda Agazzi e Paghera mentre a supporto di Donnarumma, nel reparto avanzato, ci sarà Pettinari.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia (Foulon), Vogliacco, Barba, Letizia; Viviani, Acampora, Ionita; Improta, Farias, Forte; all.: Caserta.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Boben (Diakite), Bogdan, Celli (Capuano); Furlan, Agazzi (Paghera), Proietti, Palumbo, Martella; Donnarumma, Partipilo