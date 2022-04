Picerno, Greco: “Scritta una pagina di storia La dedico al presidente"

All’indomani dell’ultima partita della regular season del campionato di Serie C, ecco le dichiarazioni che il direttore generale Vincenzo Greco ha rilasciato all’ufficio stampa del Picerno.

“Una grande emozione. Abbiamo ridato orgoglio a questa comunità, a questa società, il Picerno ora è la bella favola del calcio italiano. Questo traguardo lo dedico al presidente Donato Curcio, alla tifoseria organizzata e ai tanti veri tifosi che ci seguono da fuori. Questo è un risultato straordinario e storico, ci gratifica per tutti i sacrifici fatti. Siamo tutti emozionati, soddisfatti ed orgogliosi di quanto fatto nelle ultime due stagioni sportive. Tutto quello che è stato fatto è anche merito del gruppo degli “invisibili”, tutti coloro che lavorano da mesi in silenzio e con me hanno fatto tanti sacrifici gettando il cuore oltre l’ostacolo. Non abbiamo mai sbandierato le difficoltà avute da agosto in poi e mai ci siamo lamentanti ma abbiamo lavorato sodo in maniera seria e professionale”.

“Ricordo – continua il dg Greco – che a Palermo il 21 agosto non avevamo una squadra da mettere in campo per la gara di Coppa Italia, ma non ci siamo mai abbattuti e abbiamo messo in campo tutte le forze e le nostre capacità. Solo grande professionalità e abnegazione. Ora dobbiamo crescere ancora, non solo con i risultati sportivi, dobbiamo crescere ancora di più nella professionalità e nella mentalità. Sono onorato di aver lavorato con questo staff tecnico e con ogni collaboratore da me individuato, sempre più convinto e orgoglioso di aver scelto il meglio a disposizione. Non ho aggettivi per descrivere tutti loro. Dopo due anni difficili tra retrocessione è stato bellissimo vedere tanti tifosi fare festa e gioire con noi. Cercheremo di migliorarci sempre di più e proveremo a dare al Presidente, alla comunità picernese e ai tifosi altre gioie”.

“Riporto le parole dell’avvocato Vizzino che non smetterò mai di ringraziare per la sua preziosa collaborazione. “Un grande pezzo di storia era già stato scritto lo scorso agosto con l’ammissione in C. Ma l’accontentarsi non appartiene a chi vuole ancora stupire.””. “La storia continua e continuiamo a scriverla tutti insieme”.

Ufficio Stampa Az Picerno