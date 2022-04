Cerignola, Grieco: "Gioia indescrivibile. Orgogliosi di quanto fatto"

È un Nicola Grieco raggiante quello che si presenta ai microfoni della stampa al termine della gara tra Audace Cerignola e Bitonto, terminata 1-0 in favore dei padroni di casa, che ha sancito il ritorno tra i professionisti degli ofantini.

Queste le parole rilasciate dall'ex presidente, attuale main sponsor del club:

"Non ho parole per descrivere questo momento. Siamo ripartiti dalla Prima Categoria, è una giornata storica e siamo molto felici ed orgogliosi di quello che abbiamo fatto per la nostra città. Complimenti a tutti: ai ragazzi, al mister e ai tifosi che hanno sempre creduto in questo progetto".