Cerignola, Quarto e Di Toro in coro: "È la vittoria di tutti"

Intervenuti nell'immediato post-gara di Audace Cerignola-Bitonto, match che ha sancito il ritorno dei gialloblu tra i professionisti, il presidente Danilo Quarto ed il direttore sportivo Elio Di Toro hanno esternato tutto il loro entusiasmo per il grande traguardo raggiunto.

Queste le loro parole:

Quarto: "A questo traguardo ci abbiamo creduto dal 9 di agosto, quando abbiamo cominciato la preparazione. Abbiamo lavorato, lasciando parlare gli altri e abbiamo creduto sempre in questo gruppo di uomini e ragazzi fantastici. Arrivare a quattro giornate dalla fine con questi numeri è veramente un qualcosa di epico, che rimarrà negli annali. L'applauso va fatto in primis a questi ragazzi, allo staff tecnico e dirigenziale, ai partner commerciali e al nostro fantastico pubblico. La stagione non finisce qua, ora ricarichiamo le pile e pensiamo alla gara di Coppa con il Cittanova".

Di Toro: "È una bella soddisfazione per tutti, grande tenacia e grande determinazione. Complimenti ai ragazzi, al mister e a tutto il suo staff, alla società che ci ha dato tutto per poter vincere. Sono felice anche per me è la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, meritavamo questa soddisfazione".