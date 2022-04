Benevento-Ternana 1-2: si complica il cammino promozione della Strega

Il Benevento non sfrutta i risultati negativi delle dirette avversarie alla promozione diretta in Serie A, Lecce escluso, e viene a sua volta sconfitto in casa, davanti a circa 7000 spettatori, dalla Ternana: 2-1 per le "fere" il finale del match disputato al "Vigorito".

Caserta, come da sua abitudine, applica poco turnover: in difesa c'è Vogliacco, recuperato in extremis, a far coppia al centro con Barba; Foulon è preferito ad Elia sull'out mancino; Forte riprende il suo posto da titolare al centro dell'attacco. Nella Ternana c'è Capuano a guidare la difesa, Ghiringhelli sull'out mancino della mediana e Pettinari come partner d'attacco di Donnarumma.

Dopo soli 6' il Benevento perde Forte per un infortunio muscolare: al suo posto entra Moncini, reduce dalla doppietta siglata contro il Pordenone. Un minuto dopo Farias serve Improta in area ospite ma la conclusione dell'esterno giallorosso finisce di poco a lato. Al 23 replica ospite con un diagonale di Proietti che prende alla sprovvista la retroguardia giallorossa: Paleari si tuffa e tocca in corner. Sull'angolo, dormita di Acampora, Donnarumma ruba palla e conclude ma trova ancora Paleari ad alzare sopra la traversa. La Ternana sembra prendere le redini della partita. Fere ancora pericolose al 32': Celli colpisce il palo dopo aver rubato palla a Vogliacco, l'azione prosegue e lo stesso Celli, di testa, manca di poco il bersaglio. 10' dopo, uscita avventata di Paleari che serve involontariamente Defendi, il centrocampista della Ternana prova il pallonetto dalla distanza ma manca la porta di poco. Al 43' si scuote il Benevento: Farias, dal fondo, mette in area piccola, si accende una mischia davanti a Iannarilli, Viviani va alla conclusione ma la palla viene deviata e poi messa in angolo. Alla battuta va Acampora che mette al centro dove Barba salta più di tutti e batte Iannarilli. La prima frazione si chiude con il Benevento in vantaggio di misura sulla Ternana. All'84' è la Ternana a far sua l'intera posta in gioco: azione di contropiede con Palumbo che serve in profondità Partipilo, subentrato a Pettinari: la punta ospite, con un preciso sinistro, supera Paleari. Il Benevento, 3' dopo, ha l'occasione per pareggiare la partita ma non la sfrutta: tiro di Insigne, Iannarilli respinge sui piedi di Tello che, incredibilmente, mette fuori. Il signor Baroni, arbitro del match, concede 5' di recupero durante i quali Insigne ci prova ancora con il sinistro mancando di poco il bersaglio. Al triplice fischio, dunque, la Ternana batte il Benevento al "Vigorito" per 2-1: la Strega vede sfumare molte possibilità di promozione diretta in massima serie.

IL TABELLINO

Pronti-via nella ripresa e la Ternana pareggia i conti: Palumbo entra in area e serve al centro per Donnarumma che, in scivolata, batte Paleari. Gli ospiti pressano con costanza e al 55' vanno vicini al raddoppio con un colpo di testa di Pettinari, su cross di Defendi, che Paleari riesce a deviare. Al 68' è Iannarilli a salvare la porta della squadra di Lucarelli con un provvidenziale intervento in uscita su Farias che aveva provato a scavalcarlo con un tocco morbido.