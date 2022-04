Benevento. Letizia: "Nonostante la sconfitta possiamo ancora farcela"

Il primo a parlare dopo il k.o. interno del Benevento contro la Ternana, che potrebbe costare la promozione diretta ai giallorossi, è il capitano Gaetano Letizia. Queste le sue parole nel post-partita:

"Di voglia di vincere, a parer mio, ne abbiamo avuta anche troppa. Purtroppo, ogni volta che c'è da fare il passo importante non facciamo punti. La promozione diretta, a due gare dalla fine, è ancora alla portata.

Prima di giocare sapevamo di avere una grande occasione ma, certe volte, è meglio non sapere perché questa volta ha portato troppa euforia. Siamo a tre punti ed è ancora tutto in gioco.

La pressione non c'entra. Siamo andati in vantaggio e loro l'hanno ribaltata sfruttando i nostri errori. Abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni ma non le abbiamo sfruttate al meglio.

Nell'intervallo il mister ci aveva detto di correggere gli errori per non rischiare ma non ci siamo riusciti ed è andata male.

A sinistra mi trovo quasi meglio che a destra, non si tratta di posizione. Ho fatto più fatica? Avevamo troppa voglia di portare a casa la vittoria. La Ternana ha avuto cattiveria agonistica e hanno fatto bene perché dimostrano rispetto per il campionato anche se non hanno più obiettivi.

Noi alla promozione diretta ci crediamo ancora perché ci sono ancora due partite. Questa è la prima cosa che ci siamo detti negli spogliatoi a fine partita".