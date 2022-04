Benevento. Caserta: "Sconfitta che fa male ma non tutto è perduto"

Al termine della gara persa in casa contro la Ternana dal Benevento, il tecnico dei giallorossi, Fabio Caserta, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Le sconfitte fanno tutte male, quella di oggi fa ancora di più male per i risvolti di classifica. Non siamo stati bravi a gestire il vantaggio. Nel primo tempo abbiamo rischiato ma siamo riusciti a segnare alla fine. Nella ripresa abbiamo sbagliato atteggiamento. Dopo il gol della Ternana ci siamo sbilanciati troppo e abbiamo preso il secondo gol su un nostro errore fallendo anche un'occasione con Farias per riportarci in vantaggio e una con Tello per pareggiarla. Non è stata una delle nostre migliori partite: dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto nonostante gli errori. Quando dovremmo fare il salto non riusciamo. Non sono abituato a piangermi addosso, da domani penso al Monza. Non guardo la classifica perché i risultati degli altri non dipendono da noi. Vedendo i risultati di oggi, la speranza c'è ancora.

In certe partite, come quella di oggi, serve maggiore maturità come squadra, come gruppo: oggi abbiamo pagato questa mancanza. Farias l'ho tolto perché era stanco e ho preferito inserire forze fresche.

L'assenza di Barba a Monza peserà. Forte lo valuteremo domani ma sicuramente, essendo un problema muscolare, starà fuori per un po'. La sua uscita ha condizionato comunque la nostra partita perché era stata preparata in un certo modo.

Sicuramente, come già detto, non è una sconfitta come le altre: i ragazzi sapevano dell'importanza della partita. Dal punto di vista mentale potrebbe segnare i ragazzi ma non dobbiamo piangerci addosso. Mancano due partite per la promozione diretta e comunque, se fallissimo, ci sono sempre i play-off. Ora dobbiamo analizzare gli errori commessi oggi.

Una squadra che ha il migliore attacco non fa fatica a creare occasioni, anche oggi ne abbiamo create quattro o cinque ma non si possono segnare sempre quattro gol a partita. I gol subiti sono stati errori nostri: di squadra il primo, individuale il secondo.

Sono amareggiato ma non sono deluso dai ragazzi. E' vero che non siamo riusciti a fare il salto quando avremmo dovuto ma non posso dirmi deluso perché i ragazzi hanno fatto sempre il massimo per vincere. Posso assicurare che ho un gruppo di ragazzi eccezionali.

Quando perdi una partita non è colpa di un reparto in particolare: loro sono stati più cinici perché non avevano niente da perdere a differenza nostra.

Spiace aver perso davanti ad una cornice di pubblico bellissima come quella di oggi. Cercheremo in queste due partite di portare loro un po' di felicità ulteriore.

Dal punto di vista emotivo, la tensione si è sentita ma dobbiamo iniziare già da domani a mettere questa sconfitta da parte, essere consapevoli che ci sono ancora due partite. Come bisogna dimenticare subito le vittorie, così si devono dimenticare le sconfitte. Alla fine tireremo le somme".