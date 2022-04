Sassuolo-Juventus 1-2, neroverdi spreconi, bianconeri spietati

Nella 34 esima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei stadium la Juventus dell’ex mister neroverde Massimiliano Allegri. Nei bianconeri partono dalla panchina Vlahovic e De Ligt, mentre nei padroni di casa torna Berardi dal primo minuto.

Cronaca. Parte forte il Sassuolo che sfiora il vantaggio al minuto 9 con un tiro di Raspadori alto di poco. Una manciata di minuti dopo è Frattesi a spaventare i bianconeri con un colpo di testa che però non trova la porta. Al 25’ Berardi cerca il gol da fuori area, ma Szczesny risponde presente e mette in corner. Ancora pericolosi i neroverdi al minuto 33, questa volta è Scamacca a spaventare Szczesny che però anche questa volta respinge. Dopo i tantissimi tentativi il gol arriva a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco con Raspadori ben servito da un colpo di tacco di Berardi. I bianconeri dopo un primo tempo quasi interamente impalpabile trovano il gol allo scadere grazie a un gran tiro di Paulo Dybala, fino a quel momento il peggiore in campo.

Nella ripresa la Juventus ha un altro piglio e sfiora subito la rete con Morata di testa. Mentre Allegri mette dentro Vlahovic e Kean per provare a vincere la gara, i neroverdi abbassano il baricentr senza però rinunciare ad attaccare. Al 65’ un gran tiro di Kyriakopoulos esce di pochissimo alla sinistra di Szczesny. Il resto della ripresa si gioca su ritmi blandi, finché al minuto 88 Kean mette in rete e regala alla Juventus una vittoria importantissima in chiave Champions League. I neroverdi recriminano per un primo tempo giocato in maniera eccellente e due gol presi nei finali di tempo.