Benevento. Squadra in ritiro a Novarello in vista del Monza

Il Benevento partirà mercoledì per Novarello e sarà lì in ritiro per preparare al meglio la sfida con il Monza, oggi più che mai delicata. Il centro sportivo del Novara Calcio, dunque, ospiterà i giallorossi dopo la decisione della società arrivata nella tarda mattinata.

Un ritiro che dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, servire alla squadra a preparare il prossimo impegno contro la compagine allenata da Stroppa.

Fioccheranno, ora, le domande sulla natura del ritiro, cioè se sia punitivo o meno. Purtroppo, a prescindere dalle motivazioni, il problema restano le parole pronunciate ieri da capitan Letizia e da mister Caserta: il carattere è qualcosa di intrinseco alle persone e non si trova certo tra le mura o sui campi di un centro sportivo.