Serie D girone A, il Novara vede il traguardo

Trentaquattresimo turno del girone A di Serie D che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del primo posto, il Novara torna a splendere e vince senza problemi per quattro a zero in casa della Lavagnese, gli azzurri scendono in campo galvanizzati dal pareggio in anticipo della Sanremese contro il Bra e portano a cinque i punti di vantaggio sui liguri, un margine rassicurante a quattro giornate dalla fine.

I riflettori sono puntati anche sulla lotta per la salvezza, probabilmente ci sarà solo un match di play-out perché l’Imperia perde a Casale la quarta partita consecutiva ed è a meno undici da Pontdonnaz e Asti che pareggiano due a due lo scontro diretto; grave stop per l’RG Ticino che perde uno a zero tra le mura amiche contro il Sestri Levante, per i novaresi l’obbiettivo minimo è avere il fattore campo nello spareggio cosa che al momento avrebbero vista la sconfitta nel derby torinese del Fossano contro il Chieri.

Quattro i pareggi di giornata, finisce con una clamorosa rete del portiere del Gozzano Vagge la sfida di Tortona, un punto che mette al sicuro gli ospiti e rallenta la corsa play-off dei locali; un punto a testa per Vado e Ligorna, bel successo del Varese che con un gol di Obinna espugna il campo della Caronnese.

Nell’ultimo incontro di giornata torna a vincere il Borgosesia che con una rete di Gaddini passa a Saluzzo.

