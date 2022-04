Scattano i quarti di Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria

Conclusi gli interminabili gironi che caratterizzano la prima fase provinciale della Coppa Piemonte riservata alle formazioni di Seconda e Terza categoria, resi ancora più lunghi dai recuperi difficilmente collocabili che costringono a tempistiche impreviste ad inizio stagione, il raggruppamento novarese si accinge ad entrare nel vivo con le gare ad eliminazione diretta che ripartiranno dai quarti di finale a cui si sono qualificate la prima e la seconda dei rispettivi quattro gironi di partenza.

Queste le classifiche finali dei quattro gironi, con le rispettive qualificate:

Girone A

San Maurizio 9 Borgo Ticino 4 Castellettese 4 Barengo 0

* Borgo Ticino qualificato per differenza reti (1) rispetto alla Castellettese (0)

Girone B

Cameri 9 Lumellogno 6 Branzack United 3 Sporting Trecate 0

Girone C

Pernatese 9 Olimpia Sant'Agabio 4 Amatori Granozzese 2 San Giacomo Novara 0

Girone D

Varallo e Pombia 9 Pro Novara 6 Virtus Mulino Cerano 3 Casalino 0

Il sorteggio, con le squadre divise in due fasce secondo il posizionamento ottenuto al termine della prima fase, ha determinato le sfide che verranno giocate in casa della formazione che, tra le due contendenti, ha vinto il proprio girone (anche se a causa della mancanza di illuminazione in alcuni impianti per alcune gare il regolamento è stato ribaltato previo accordo tra le due società). Queste le partite dei quarti di finale previste, con la prima sfida già in campo questa sera:

Borgo Ticino - Cameri ("Gigi Meroni" di Borgo Ticino - 27.04.2022, 20.30)

San Maurizio - Pro Novara (Sintetico "Santa Cristinetta" di Borgomanero - 28.04.2022, 20.30)

Lumellogno - Pernatese (Comunale di Lumellogno - 28.04.2022, 20.30)

Varallo e Pombia - Olimpia Sant'Agabio (Comunale di Varallo Pombia - 28.04.2022, 20.30)

Le vincenti (in caso di parità al 90' si batteranno direttamente i calci di rigore) passeranno in semifinale che si giocherà in gara unica in casa della prima squadra sorteggiata, con le squadre in campo già la prossima settimana per decretare le due formazioni che giovedì 12 maggio, con sede ancora da definire, si giocheranno il trofeo e la possibilità di accedere al tabellone regionale.

Il quadro del tabellone di Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria