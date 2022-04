Novara-Fossano 4-0, gli azzurri vicinissimi alla C

Pomeriggio da ricordare per il Novara e per i suoi tifosi, non tanto per la prestazione contro il Fossano, il successo quattro a zero non deve trarre in inganno perché fino al rigore di Gonzalez con annessa espulsione la formazione di Marchionni non aveva certo entusiasmato, la sconfitta della Sanremese ha messo in cassaforte la serie C per il Novara a cui mancano solo due punti per la matematica promozione nella categoria superiore, Vuthaj ha fatto il record di reti in una stagione con la maglia azzurra, Gonzalez è diventato il giocatore con più gol della formazione piemontese.

Gonzalez non sbaglia, Novara avanti di un gol e di un uomo Marchionni conferma il 3-5-2 vincente domenica in casa della Lavagnese con Gonzalez e Vuthaj in attacco, torna dal primo minuto Di Masi, in difesa turno di riposo per Bergamelli, spazio ad Amoabeng. Il primo squillo è di Vuthaj, il suo destro termina alto, risponde il Fossano con Galvagno che non inquadra la porta, al 20’ Di Masi dal limite difetta di precisione, al 33’ primo intervento di Merlano su Di Munno che impegna l’estremo avversario. Il match prende una decisa fisionomia al 37’ quando per un fallo su Tentoni viene assegnato un calcio di rigore, secondo giallo per Marin e Fossano in dieci, dagli undici metri Gonzalez non sbaglia e porta in vantaggio la capolista.

Poker azzurro, punizione esagerata per il Fossano Novara subito vicino al raddoppio con Gonzalez e Vuthaj ma i due attaccanti di casa sono stranamente imprecisi, , all’8’ ci prova Di Munno ma non inquadra la porta. La fase centrale della ripresa è piuttosto scialba, il Novara fa poco per trovare il gol, gli ospiti in dieci non riescono ad impensierire Desjardins, serve un episodio che arriva al 31’ quando Gonzalez vince un rimpallo e serve Vuthaj che in modo non certo ortodosso ma efficace trova la via della rete in una giornata che non sembrava brillante per il bomber albanese, C’è spazio per altri due rigori segnati da Vuthaj e dal nuovo entrato Laaribi, il punteggio finale è Novara 4 Fossano 0.

NOVARA-FOSSANO 4-0

Marcatori: 37’Gonzalez su rigore, 31’st Vuthaj, 43’st Vuthaj su rigore, 47’st Laaribi su rigore.

Novara (3-4-1-2): Desjardins; Agostinone (34’st Benassi), Bonaccorsi, Amoabeng (37’st Vimercati); Paglino, Tentoni (40’st Laaribi), Di Munno, Vaccari, Di Masi (25’st Pagliai); Vuthaj, Gonzalez (34’st Babacar). A disposizione: Raspa, Bergamelli, Rocchetti, Pereira. All. Marchionni

Fossano (5-3-2): Merlano; Adorni, Giraudo, Scotto, Marin, Lima (11’st Specchia); Cossu (14’st Rosarno), Galvagno, Fogliarino; Scarafia (36’st Di Salvatore G.), Di Salvatore L. (14’st Bellocchio) A disposizione: Chiavassa, Matera, Quaranta, Della Valle, Coulibaly. All. Viassi

Arbitro: Ramondino di Palermo.

Note: Corner 10-2. Ammoniti nessuno per il Novara, Marin e Bellocchio per il Fossano. Espulso Marin al 37’del primo tempo per somma di ammonizioni. Spettatori 2000ca.