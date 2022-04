Benevento. Caso-Lapadula: dal Perù dicono che sta bene ma Caserta...

Ormai quello di Gianluca Lapadula è diventato un vero e proprio giallo: il calciatore sarebbe infortunato secondo mister Caserta, allenatore del Benevento, mentre non avrebbe problemi stando a quanto dichiarato dal preparatore atletico del Perù e dal suo compagno di nazionale Sergio Peña.

L'infortunio di Forte ha ridotto ad un solo elemento, Moncini, l'attacco della Strega che domenica è impegnata sul campo del Monza in un match decisivo per la lotta alla promozione in Serie A, sia essa diretta o tramite i play-off. Ovvio, quindi, che la piazza giallorossa si chieda quali siano le condizioni della punta italo-peruviana, assente dai campi dal suo rientro dagli ultimi impegni con le nazionali a causa di un problema alla caviglia.

Nella conferenza stampa pre-Ternana, il tecnico giallorosso, anche un po' stizzito, ha dichiarato che il giocatore è fuori per infortunio e che non aveva senso innescare polemiche in materia. Purtroppo per l'allenatore calabrese, però, sono arrivate non una ma due smentite sulle condizioni di Lapadula ed entrambe di sponda peruviana.

Il primo a parlare è stato il preparatore atletico della nazionale sudamericana, Nestor Bonillo, che, intervistato da una testata locale, ha dichiarato che "Gianluca (Lapadula n.d.r.) sta bene"; poi è arrivata la dichiarazione di Peña: "Lapadula sta bene e sono gioca è, probabilmente, a causa di altri problemi. Il calciatore della blanquirroja ha poi rincarato la dose affermando di non essere preoccupato dalla mancanza di calcio giocato di Lapadula perché, appunto, le sue condizioni fisiche sono buone e non ha infortuni.

Lapadula è partito insieme al Benevento alla volta di Novarello, dove è in ritiro con la squadra in vista del match con il Monza: sarà in campo? andrà almeno in panchina? Interrogativi ai quali avremo una risposta solo nelle immediate vicinanze del match: quel che è certo è che qualcuno dovrà spiegare alla piazza l'intera situazione, possibilmente cercando di non mentire.