Coppa Seconda e Terza, ecco le magnifiche quattro in semifinale

I quarti di finale hanno decretato quelle che saranno le quattro squadre che si giocheranno, ancora in gara secca secondo sorteggio, le due semifinali per conquistare l'accesso all'atto finale del raggruppamento novarese che darà il pass per l'inserimento nel tabellone regionale, oltre che la Coppa dedicata alla vincente del torneo provinciale. Le gare dei quarti di finale hanno fatto registrare tutte vittorie in trasferta che, in condizioni normali, avrebbero evidenziato un ribaltamento rispetto ai valori emersi nei gironi di qualificazione (con la squadra in trasferta arrivata seconda nel proprio raggruppamento) anche se in due casi su quattro (Cameri e Pernatese) la società che ha vinto il proprio girone ha poi scelto di giocare ugualmente in trasferta per questioni logistiche legate all'indisponibilità della propria struttura abituale.

Scompare la quota proveniente dalla Terza categoria, con Borgo Ticino e Varallo e Pombia sconfitte nelle rispettive gare ma protagoniste di un cammino ugualmente positivo riuscendo a superare il proprio girone, in alcuni casi eliminando al primo atto anche società di categoria superiore come successo per i varalpombiesi di Morosini che hanno rovesciato il pronostico passando il turno a discapito della Virtus Mulino Cerano.

Entrando nello specifico, sono Cameri, Pro Novara, Pernatese ed Olimpia Sant'Agabio le squadre qualificate alle semifinali: i primi a scendere in campo, al "Meroni" di Borgo Ticino, sono stati proprio i cameresi a cui è basta la rete di Toufaoui per vincere la resistenza della formazione di Talarico che ha però tenuto sulla corda i più quotati avversari per tutto il match, tanto che la rete decisiva è arrivata solamente nei minuti finali della seconda frazione. Un esito ricalcato fedelmente dalla Pernatese, che passa il turno grazie al gol allo scadere di Fittipaldi di fronte ai tanti ex del Lumellogno che, nonostante le difficoltà in campionato dove si sta giocando una complicata salvezza, ha saputo dare il proprio meglio nel cammino di Coppa, terminato con qualche rimpianto. Più netta la vittoria dell'Olimpia Sant'Agabio che ha violato il "Comunale" di Varallo Pombia con un netto 3-0, frutto delle reti di Miclescu e Spalenza nel primo tempo seguite dal ciliegina sulla torta firmata da Xhixha nella ripresa al termine di una prima ora di predominio ospite. Combattutissima invece la gara giocata sul sintetico di Santa Cristinetta, in cui a spuntarla è stata la Pro Novara ma solamente al termine di un match molto sentito: in vantaggio con il rigore di Dodaj, la squadra di Ombergozzi ha subito il ritorno del San Maurizio passato in avvio di ripresa con Travaini ed è riuscito a rimettere la testa avanti sfruttando l'ingresso dei propri uomini di peso dalla panchina, uno dei quali (Tugnolo) ha trovato la rete decisiva.