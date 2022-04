Monza. Stroppa: "Col Benevento in campo chi mentalmente è al 100%"

Alla vigilia dell'importante match contro il Benevento, in programma domani all'"U-Power Stadium" alle ore 14, il tecnico del Monza, mister Giovanni Stroppa, ha risposto alle domande dei media. Queste le sue parole:

"La sconfitta di Frosinone non è stata facile da mandare giù. Dopo il loro terzo gol ci siamo afflosciati, sarà dipeso da come è stato realizzato il gol o da quanto succedeva in campo. La partita, dopo il vantaggio, ce la avevamo in mano noi e potevamo gestirla. C'è molto rammarico perché avevamo un jolly e non lo abbiamo sfruttato. Il k.o. ha lasciato qualche scoria ma dopo la metà della settimana siamo tornati sul binario giusto.

Non ho mai pensato a cambi di modulo perché quello che usiamo credo sia il migliore e quanto stiamo facendo ne è la prova.

Negli ultimi allenamenti i ragazzi sono andati fortissimo, ho visto che la delusione dei primi giorni è passata. Ora dobbiamo pensare positivo perché la squadra, dopo le sconfitte, ha sempre reagito molto bene.

Col Benevento scenderà in campo su chi dimostrerà di esserci al 100% dal punto di vista mentale. Ho tutti a disposizione, tranne Donati, squalificato, Paletta e Siatounis, infortunati. Ci aspetta una finale contro una squadra che lotta insieme a noi a due gare dalla fine del torneo.

Paletta spero torni tra i disponibili nel prossimo match, ha da poco cominciato il lavoro individuale e per questo è ancora fuori.

Mancuso migliora, ci è mancato come giocatore e lui lo sa. Per come si allena, potrebbe essere tra i titolari domani.

Spero di vedere lo stadio pieno e di portare il Monza in A perché la piazza lo merita anche per il grande lavoro fatto".