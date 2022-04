Monza. Stroppa ne convoca 26 per il Benevento: out in tre

Al termine della rifinitura svolta in mattinata a Monzello, Mister Stroppa ha convocato 26 giocatori per Monza-Benevento, big match della trentasettesima giornata di Serie BKT 2021-22, in programma sabato 30 aprile alle 14 all'U-Power Stadium, con diretta tv su Helbiz Media, Sky Sport e Dazn.

Di seguito la lista completa:

1 Lamanna, 4 Mazzitelli, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Mancuso, 12 Sommariva, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Favilli, 21 Ramirez, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 31 Sampirisi, 33 Brescianini, 34 Marrone, 47 Mota Carvalho, 77 D'Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 98 Pirola.

Oltre allo squalificato Donati, sono indisponibili Paletta e Siatounis.