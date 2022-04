Imolese, Vizzino vince il dibattimento e i 2 punti vengono restituiti

Si è tenuta oggi pomeriggio a Roma presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni l’udienza relativa al ricorso presentato dall’Imolese. All’esito del dibattimento, il Collegio, in accoglimento del ricorso presentato dall’Avvocato Vizzino, ha annullato le precedenti sanzioni applicate dalla Corte Federale d’Appello nei confronti del Club e del Sig. De Sarlo annullando la penalizzazione dei due punti in classifica. Alla luce di questo verdetto la società emiliana affronterà la Pistoiese (prima gara fuori casa) nella sfida play out di Serie C, Gir.B.

Di seguito le parole dell’Avvocato : “Sono estremamente soddisfatto per il risultato ottenuto. È decisamente una grande vittoria anche a livello personale e voglio dedicarla alla proprietà e ai tifosi. In questa vicenda la società ha sempre tenuto un profilo basso e oggi finalmente può esultare. Il gol che mi chiedevano i tifosi è stato messo a segno. Ora sono convinto che l’Imolese anche alla luce di questa iniezione di fiducia riuscirà a vincere i play out e a mantenere la Serie C”.