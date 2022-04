Serie D girone A, al Novara manca solo la matematica

Tempo di verdetti nel girone A di Serie D, la Sanremese si arrende perdendo nettamente per quattro a uno il derby contro il Ligorna e lascia strada a un determinato Novara, gli azzurri faticano più di quanto dica il risultato contro il Fossano ma la combo rigore più espulsione a fine primo tempo spiana la strada a Vuthaj e compagni. Domani a Gozzano con una vittoria sarebbe matematico il passaggio in C per i novaresi che salirebbero di categoria anche con un non successo della Sanremese indipendentemente dal loro risultato.

Riflettori puntati sulla lotta salvezza, l’RG Ticino perde al novantesimo a Bra e si allontana dall’Asti che pareggia zero a zero in casa contro il Casale e dal Pontdonnaz che passa in rimonta a Borgosesia. Tiene accesa la fiammella della speranza la Lavagnese che con un gol di Casagrande espugna Gozzano e raggiunge l’Imperia che perde in casa uno a zero contro la Caronnese. Due i pareggi di giornata, uno a uno tra Sestri Levante e Derthona, a Diallo risponde Mesina. Negli ultimi due incontri di giornata due vittorie interne, il Chieri con una rete per tempo regola il già retrocesso Saluzzo, il Varese nel finale batte il Bra e sale al quarto posto in classifica.

Risultati e Classifica di giornata