Monza-Benevento 3-0: Strega mai in partita, brianzoli vicini alla A

Il Benevento esce dallo "U-Power Stadium" di Monza con una pesante sconfitta per mano della squadra di casa: 3-0 il finale in favore dei ragazzi di mister Stroppa che segnano tutte e tre le reti nella ripresa.

Mister Caserta schiera il Benevento con il consueto 4-3-3. C'è Pastina al centro della difesa a forma una inedita coppia con Vogliacco, viste le assenze di Glik e Barba. In mediana confermato il terzetto Viviani-Acampora-Ionita mentre in attacco c'è Moncini, stante l'infortunio di Forte, con Insigne e Farias a supporto. Mister Stroppa conferma il 3-5-2 per il Monza con l'ex Caldirola a comandare la difesa, Molina e Pereira come quinti di metà campo e coppia d'attacco formata da Gytkjaer e Mota Carvalho.

I primi minuti di gara sono tutti di marca brianzola: la squadra di Stroppa parte con un piglio incredibile ed in soli 5' sfiora tre volte la rete due volte con Gytkjaer e una con Mota Carvalho. In tutti e tre i casi sono provvidenziali gli interventi di Paleari. All'11' è Ciurria a chiamare di nuovo all'intervento decisivo il portiere ospite. Il Benevento si vede per la prima volta dalle parti di Di Gregorio al 13' con un tiro di Improta che, però, termina di molto a lato. Al quarto d'ora di gioco assist di Carlo Augusto per il tiro di Mota Carvalho ma ancora una volta Paleari nega il gol. Il Benevento si rivede di nuovo in area monzese con una azione di contropiede: la palla arriva ad Insigne che evita un paio di avversari ma calcia debolmente permettendo a Di Gregorio di bloccare la palla a terra. Al 32' Mazzitelli impegna ancora Paleari con una conclusione dal limite che l'estremo difensore giallorosso disinnesca con un volo plastico. La prima frazione non riserva ulteriori emozioni e si chiude sullo 0-0.

La musica, ed il punteggio, cambiano rapidamente ad inizio ripresa. Passano soli 3 giri di lancette e Letizia, con uno sciagurato passaggio all'indietro, serve involontariamente Mota Carvalho che evita anche Paleari in uscita e mette in gol. Dopo ulteriori 3' di gioco, cross di Molina dalla sinistra, Improta intercetta con il braccio e per l'arbitro Di Bello non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto va Gytkjaer che sceglie la soluzione di potenza e spiazza Paleari. La prima reazione, timida e quasi impalpabile, del Benevento arriva al 64': Letizia scende sulla destra, serve Insigne al limite ma il sinistro dell'esterno napoletano termina di molto alto sopra la traversa dei padroni di casa. Al 73' l'ex giallorosso D'Alessandro, entrato da poco in campo, dopo azione personale, calcia con il destro ma Paleari si oppone con i piedi. Nonostante i cambi il Benevento non riesce a creare seri problemi alla retroguardia del Monza. All'84' tocco morbido di Calò su punizione per la testa di Moncini ma Di Gregorio non si lascia sorprendere e blocca facilmente. Quasi allo scadere, arriva anche la terza rete del Monza: punizione di Barberis dalla sinistra, la difesa giallorossa si perde Mota Carvalho che realizza la sua doppietta personale e fissa il finale di gara sul 3-0 per i padroni di casa.

Con la vittoria odierna, e con i risultati maturati sugli altri campi, il Monza si porta al secondo posto in classifica a quota 67 scavalcando di un punto la Cremonese; il Benevento resta a quota 63 e null'ultima di campionato potrà solo cercare di migliorare la posizione play-off.

IL TABELLINO