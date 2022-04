Monza. Stroppa: "La differenza l'ha fatta la testa. Noi ci siamo"

Al termine del match vinto dal suo Monza sul Benevento per 3-0, il tecnico dei brianzoli, Giovanni Stroppa, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Credevo che non l'avremmo sbloccata perché all'inizio abbiamo sprecato almeno 5 palle gol. Nell'intervallo ho detto ai ragazzi di continuare su quella strada e ce l'abbiamo fatta.

I ragazzi mi hanno impressionato e sono molto felice della prestazione. Sono felice soprattutto per loro perché dopo il Frosinone mi erano parsi abbattuti. E' bello giocare davanti ad un pubblico così: deve darci l'entusiasmo che dobbiamo poi mettere in campo.

Ora noi ci siamo e faremo di tutto perché possa accadere qualcosa di bello. Dobbiamo pensare al lavoro fatto per essere qui oggi. Per come era cominciata la stagione avrei pagati per essere oggi in questa situazione. Dopo la sconfitta di Frosinone c'è stata una grande reazione: in certi momenti, la differenza la fa la testa. Nella prossima partita voglio i ragazzi ancora più tosti.

Abbiamo fatto la miglior partita della stagione, l'abbiamo preparata bene e interpretata meglio. Ora manca solo una partita ma noi ci siamo.

La pressione la gestisco dicendo ai ragazzi che oggi hanno fatto una brutta gara e che devono migliorare. Scherzi a parte, servirà la consapevolezza per andare a Perugia e giocare come oggi, serenamente. La testa conta, soprattutto in serie B e lo stiamo vedendo. Prepareremo la partita di Perugia come abbiamo preparato le altre".