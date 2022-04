Picerno, i convocati di Colucci per la gara play-off di Monopoli

Di seguito, la lista dei convocati dal tecnico del Picerno Leonardo Colucci per il match di domani al “Veneziani” contro il Monopoli, alle ore 17.30, nel match valido per il primo turno Play Off di serie C.

PORTIERI: Albertazzi, Viscovo, Summa

DIFENSORI: Allegretto, De Franco, Setola, Garcia Rodriguez, Vanacore, Finizio, Alcides Dias

CENTROCAMPISTI: De Ciancio, Viviani, Di Dio, De Cristofaro, Dettori, Pitarresi,Guerra

ATTACCANTI: Carrà, Senesi, Gerardi, D’Angelo, Esposito, Parigi, Reginaldo, Albadoro, Vivacqua

Ufficio Stampa Az Picerno