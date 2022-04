Napoli-Sassuolo 6-1, goleada partenopea

Il Sassuolo sprofonda sotto i colpi di un Napoli straripante e con tanta voglia di reagire dopo alcuni risultati negativi. Partita senza storia e già virtualmente chiusa dopo i primi 20 minuti, visto che i padroni di casa sono riusciti in questo lasso di tempo a segnare ben 4 reti con Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. Un 4-0 in meno di metà tempo che raramente si è visto in Serie A.Nella ripresa gli azzurri non si sono fermati, anzi, hanno segnato altre due reti con Mertens (doppietta per il belga) e Rrahmani. Nel finale di partita è arrivato il gol della bandiera del Sassuolo ad opera di Maxime Lopez su assist di Berardi. Neroverdi che sono apparsi già in vacanza e con la spina staccata.