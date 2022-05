Francavilla battuto clamorosamente dal fanalino Virtus Matino (2-3)

Il Francavilla perde clamorosamente in casa contro il fanalino di coda Virtus Matino e perde la possibilità di mettere in archivio il discorso secondo posto. Eppure i sinnici passano in vantaggio al 43' con un rigore di Melillo. Poi i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Ferrante al 55' e subito gli ospiti ne approfittano per pareggiare con Morra dopo due minuti. Però i ragazzi di Ragno tornano in vantaggio con Gentile al 64'. Però l'ultima della classe non ci sta e prima trova il pari con un rigore di Morra al 78' e poi completa la rimonta con il subentrato Ancora all'85'. La Virtus Matino con questo successo sale a quota 30 punti ed è ancora in corsa per la salvezza.