Il Picerno si ferma a Monopoli: 1-1 nel primo turno dei play-off

A Monopoli si decide tutto nel primo quarto d'ora della ripresa. Gerardi illude il Picerno al 57', ma Borrelli tre minuti dopo permette ai padroni di casa di pareggiare. L'1-1 dopo i 90' elimina i melandrini, che nonostante una grande prova, vengono eliminati dai play-off per la peggiore classifica in campionato. La squadra di Colucci esce tra gli appalusi dei suoi tifosi per l'ottimo campionato svolto.