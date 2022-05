Serie B. Gli squalificati dopo la 37a: out in 9, due club multati

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 2 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un petardo che causava una forte detonazione, e un altro fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NWANKWO Simeon Tochukwu (Parma): per avere, al 22° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SZYMINSKI Przemyslaw M (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

KOUAN Oulai Christian (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

OLIVIERI Marco (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

SALVI Alessandro (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZANELLATO Niccolo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BERUATTO Pietro (Pisa)

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento)

VAN DE LOOI Tom (Brescia)

BERNABE' GARCIA Adrian (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BARBERIS Andrea (Monza)

DEL FABRO Dario (Cittadella)

GARRITANO Luca (Frosinone)

MASUCCI Gaetano (Pisa)

RAVANELLI Luca (Cremonese)

RODRIGUEZ Pablo (Lecce)

IANNARILLI Antony (Ternana)