Playoff Serie C: stabiliti gli orari del secondo

La Lega, a ratifica delle richieste avanzate dalle società, ha stabilito gli orari delle gare valevoli per il secondo turno dei Playoff di Serie C in programma mercoledì 4 maggio.

Il tabellone completo:

SECONDO TURNO (mercoledì 04 maggio 2022)

GIRONE A

Triestina - Pro Patria (ore 20:30)

Pro Vercelli - Juventus U23 (ore 20:30)

GIRONE B

Virtus Entella - Olbia (ore 20:30)

Pescara - Gubbio (ore 20:30)

GIRONE C

Avellino - Foggia (ore 20:30) Diretta Rai Play

Monopoli - Virtus Francavilla (ore 20:30)

Ricordiamo che la vincente passerà alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al turno successivo le società meglio classificata al termine della regular season del Campionato Serie C.