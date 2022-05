Cavese, Troise: "Gara col Paternò fondamentale". Tre rientri e tre out

Il tecnico Troise ha convocato i seguenti 24 atleti per la gara con il Paternò, in programma domani pomeriggio allo stadio 'Simonetta Lamberti (ore 15):

PORTIERI: Anatrella, Paduano, Somma

DIFENSORI: Altobello, Caserta, D’Amore, De Caro, Erbaggio, Fissore, Gabrieli, Lomasto, Maffei, Viscomi

CENTROCAMPISTI: Aliperta, Corigliano, D'Angelo, Maiorano, Romizi, Zielski

ATTACCANTI: Allegretti, Bacio Terracino, Carbonaro, Foggia, Kone.

Squalificati: Banegas, Palma e Potenza.

DICHIARAZIONI PREGARA DEL TECNICO EMANUELE TROISE. "Si ritorna in campo dopo una pausa lunga che ci ha permesso di recuperare energie mentali e fisiche, dopo aver giocato 5 gare in 18 giorni, ma anche di ritrovare calciatori importanti, come Aliperta, Altobello e Fissore. La gara di domani con il Paternò è fondamentale, perché mette in palio punti pesanti, e ci mette di fronte un avversario che, pur essendo penalizzato a volte dai risultati, ha sempre fatto delle buone prestazioni".

