Pro Vercelli-Pergolettese 0-0, avanzano le bianche casacche

Buona la prima per la Pro Vercelli che supera il primo turno di play-off con il pareggio interno contro la Pergolettese, Comi e compagni passano al turno successivo in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare. Ora la Pro sfiderà stasera sempre al “Piola” la Juventus U23 che ha eliminato il Piacenza.

La cronaca Pro subito vicino al vantaggio con Della Morte che non inquadra di un soffio la porta, al 13’ risponde l’ex Varas che semina il panico nella difesa di casa e non trova di un soffio Scardina, nel finale di tempo un’occasione per parte, al 40’ Soncin risponde con prontezza a Bunino, due minuti più tardi grande intervento di Rizzo su Scardina.

Al 55’ ancora i padroni di casa vicini all’uno a zero, cross di Vitale sponda di Comi per Bruzzaniti che impegna severamente Soncin, al 66’ l’estremo della Pergolettese è attento su Comi, al 72’ Panico a tu per tu con Soncin fallisce la chance per il vantaggio, al 74’ per un tocco di braccio di Auriletto viene assegnato un rigore agli ospiti, Rizzo è super e para il penalty a Varas. Prima del forcing finale della Pergolettese la Pro colpisce una traversa con Cristini, nonostante gli sforzi della formazione di Mussa il risultato non cambia più e la Pro può festeggiare il passaggio del turno.