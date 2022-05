Benevento. "Miracolo" Lapadula: da ieri si allena con il gruppo

Si sta gridando al "miracolo" dalle parti di via Santa Colomba dopo che ieri, nell'allenamento che il Benevento ha svolto all'antistadio "Imbriani", si è rivisto Gianluca Lapadula allenarsi regolarmente insieme ai compagni. Resta da capire ancora se l'infortunio del calciatore sia stato reale o se si sia solo trattato di una situazione gestita in maniera pessima (e non sarebbe la prima volta) dalla società.

Troppo "leggero" il peso in attacco di Moncini per poter affrontare con un minimo di speranza i play-off ai quali il Benevento parteciperà tra pochi giorni. Importante, poi, anche battere la Spal nell'ultimo impegno del campionato per potersi garantire la miglior posizione possibile in griglia: attualmente i giallorossi di mister Caserta occupano la sesta piazza e affronterebbero l'Ascoli in casa nel primo turno in gara secca del post-season.