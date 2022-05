Serie D/I: la Gelbison stecca a Trapani, la Cavese accorcia a -2

Si riapre la corsa al primato del girone I di Serie D.

La Gelbison stecca a Trapani. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con Bonfiglio su rigore poi nel secondo tempo Russo, entrato da un minuto, si fa espellere e lascia i suoi in 10. Passano pochi minuti e la Gelbison pareggia con Graziani. Due minuti dopo il Trapani resta in 9, espulso un altro attaccante: stavolta è Bonfiglio a rimediare il rosso. Nel finale forcing della Gelbison nulla di fatto per la capolista che in 11 vs 9 non riesce a rimontare.

Ne approfitta la Cavese che batte il Paternò e si porta a due punti dalla vetta. Primo tempo sottotono degli aquilotti che poi si sbloccano a inizio ripresa. Uomo partita Aliperta: il "Sindaco" prima segna con un bolide su punizione poi raddoppia due minuti dopo con un tiro da fuori area.sblocca

Tre partite ancora da disputare e soli due punti dividono la prima dalla seconda in classifica.