Marcatori D, lotta per il secondo posto

Con il primo posto già assegnato da tempo a Dardan Vuthaj la classifica cannonieri del girone A di serie D deve definire il podio e la lotta è più che mai incerta.

Ben tre giocatori al secondo posto, Aperi e Mesina sono stati raggiunti da Diallo in gol nello sfortunato uno a due interno del Derthona contro l’RG Ticino.

Tre le doppiette di giornata, Diego Frugoli decisivo nel tre a uno del Pontdonnaz sull’Imperia raggiunge quota otto, due reti anche per Giordano Conti nel pari due a due della Sanremese contro il Sestri Levante, fondamentale in chiave salvezza la doppia marcatura di Rosato Raffaele nella vittoria dell’RG Ticino, sono i primi due gol stagionali per l’attaccante dei novaresi.

La classifica marcatori completa