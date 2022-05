D passaggio, Come da pronostico

L’anno di purgatorio è finito!!! Possiamo urlarlo a squarciagola perché il Novara non dovrà mai più affrontare la quarta serie nazionale, per nessun motivo. Ho seguito con attenzione l’annata azzurra ma non me la sono sentita di festeggiare domenica a Gozzano, sono andato lontano dalla meritata ovazione tributata alla squadra e al presidente promettendomi di festeggiare in maniera smodata in un futuro quando e se ritorneremo in serie B. Nonostante abbia ribadito più volte che dopo il primo mese ritenevo quasi scontato che il Novara vincesse il campionato non è stato un anno facile, a Natale sembrava tutto fatto ed invece siamo riusciti ad assottigliare il nostro margine di vantaggio a tre punti dopo il disastroso scontro diretto contro la Sanremese perso per cinque a uno; sono un po' di anni che seguo il girone “novarese” di serie D con Gozzano e Borgosesia, sinceramente non c’è mai stata una squadra come la Sanremese, se i liguri avessero disputato un campionato del genere gli anni scorsi lo avrebbero sempre vinto. Sempre senza problemi.

Ho sempre considerato il crocevia azzurro i primi mesi di stagione, appena ho capito che la squadra allestita era la più forte ero tranquillo sul futuro che ci attendeva, non vedevo compagini attrezzate per metterci il bastone tra le ruote, mi preoccupavano i quattro punti persi contro Asti e Borgosesia che se sommati alla sconfitta contro il Varese ci avrebbero portati distanti dalla vetta. Contro i nostri rivali d’oltre Ticino si sono disputate le due partite più importanti del campionato, all’andata quel gol nel finale ci ha dato lo sprint per la rincorsa al primo posto, al ritorno al contrario il gol di mano di Benassi sembra averci tolto energie e brillantezza, non avremo la contro prova ma se a Varese fosse finita zero a zero sono convinto che avremmo sofferto ancora meno.

Voglio prendere il momento di difficoltà che abbiamo avuto come un elemento positivo, abbiamo potuto constatare (se ce ne fosse bisogno) che questa rosa ha bisogno di innesti importanti per giocare in categoria superiore; Gonzalez, cito il mio giocatore preferito, non credo possa partire titolare in C, come Bergamelli del resto, li terrei sicuramente perché sono utili sia dentro che fuori dal campo.

Non vedo l’ora inizi la nostra avventura in C e voglio chiudere questo articolo con un grazie sincero a squadra, presidente e tutti i tifosi che hanno sostenuto i ragazzi. Ve lo meritate, ce lo meritiamo.

Forza Novara Sempre!!!