Benevento. Caserta: "Niente rivoluzioni, la situazione non è tragica"

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Caserta: l'allenatore del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito" alla vigilia del match contro la Spal, ultimo della regular season di Serie B. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Non vedo la situazione così drastica. La partita di Monza, quella più importante dell'anno, l'abbiamo affrontata con sei calciatori importanti assenti o non al meglio: ci è costata cara contro un avversario forte.

Lapadula si è allenato a pieno regime con la squadra dopo un problema alla caviglia avuto con la Nazionale. A mio avviso non ha i 90' nelle gambe ma sicuramente o dall'inizio o a partita in corso ci darà una mano.

La condizione mentale non è delle migliori perché quando perdi un obiettivo qualcosa la paghi. Dobbiamo essere bravi a reagire mettendo da parte quanto successo. Quella di domani sarà una partita difficile e va affrontata in un certo modo.

Non ho provato nessuna difesa a tre, ci siamo allenati sui nostri principi e su quanto fatto durante la stagione con diverse opzioni.

Le scelte di formazione le farò domani ma qualche calciatore stanco c'è e quindi potrei cambiare qualcosa ma focalizzandomi solo sul match con la Spal, poi penseremo ai play-off.

Non ho rimpianti perché ho scelto sempre quello che ritenevo il meglio per la squadra. Come ho già detto, chi ha giocato meno lo ha fatto perché nel suo ruolo c'era chi, in quel momento, stava meglio.

Sono molto soddisfatto del lavoro fatto perché non era facile ripartire dopo una retrocessione. Abbiamo fatto cose buone e meno buone ma c'è rimpianto perché siamo andati vicini alla promozione diretta. Potevamo fare sicuramente di più ma abbiamo rispettato il programma fatto con il D.s. ed il Presidente ad inizio stagione. Se a tre giornate dalla fine arrivi a giocarti la promozione diretta non vedo tanti lati negativi: il dispiacere sta nell'essere arrivati lì e non aver sfruttato l'occasione.

Qualcuno rifiaterà perché, al di là dei diffidati, ci saranno i play-off e vorrei avere tutti a disposizione. La partita di domani, però, è importante perché arriviamo da due sconfitte e perché vogliamo strappare la miglior posizione possibile per i play-off. Ai ragazzi dirò di scordare quanto fatto fino ad ora e concentrarsi solo sulla partita. Dobbiamo cercare di essere uniti e remare tutti dalla stessa parte.

Non solo i tifosi sognano di tornare in Serie A, lo sogniamo tutti. Le sconfitte portano delusione ma in questo momento serve unità. Quello che mi sento di promettere è il massimo impegno da parte dei calciatori in campo. Di chiacchiere nei loro confronti ne abbiamo sentite molte ma ora è il momento dell'unità. Stare vicini alla squadra quando tutto va bene è facile, mi auguro che i tifosi domani ci diano una mano perché ne abbiamo bisogno".