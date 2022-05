Benevento-Spal: per i bookmaker partita da "1" e tanti gol

Svanita la possibilità di promozione diretta, il ritorno in massima serie del Benevento dovrà passare obbligatoriamente dai playoff. Reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, i giallorossi devono riprendere il giusto ritmo in casa contro la Spal nell’ultima giornata della stagione regolare di Serie B, una partita fondamentale per evitare il primo turno ad eliminazione diretta e garantirsi anche un possibile vantaggio con il fattore campo.

Per la la sfida interna contro la Spal, ormai salva matematicamente, in quota è avanti il segno «1», dato a 1,62 su Planetwin365 rispetto alla vittoria esterna offerta a 5. Si gioca invece a 3,95 l’ipotesi pareggio. Vittoria per i padroni di casa scelta anche da oltre della metà degli scommettitori – ben il 58% - contro il 19% delle preferenze a favore degli ospiti.

Al "Vigorito" prevista una partita aperta con l’Over 2,5 a 1,65 favorito rispetto all’Under 2.5 fissato a 2,06. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position l’1-0 a 8,31 seguito a breve distanza dall’1-1 proposto a 8,35. Vale invece 15,81 volte la posta un 1-2 in favore dei ragazzi di mister Venturato.