Benevento-Spal: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Benevento e Spal si affronteranno questa sera al "Vigorito", fischio di inizio alle 20:30, nella gara valida per l'ultima giornata della regular season di Serie B. La compagine ferrarese allenata da mister Venturato arriva nel Sannio con la salvezza già acquisita; motivazione diverse per l'undici di mister Caserta che, invece, è alla ricerca della miglior posizione per affrontare i play-off.

QUI BENEVENTO - Il tecnico giallorosso farà turnover, come annunciato ieri in conferenza stampa. A non partire dal 1' saranno, quasi sicuramente, Letizia ed Improta ed almeno uno tra Acampora, Viviani e Ionita. L'assenza di Moncini dalla lista dei convocati per un fastidio al flessore, inoltre, rende obbligate le scelte nel reparto avanzato. Con queste premesse, davanti a Paleari, dovrebbero schierarsi Elia e Foulon sulle corsie esterne di difesa e la coppia Vogliacco-Barba al centro anche se non è da escludere l'utilizzo di Pastina al posto dell'ex Pordenone. A Petriccione dovrebbe andare una maglia da titolare: resta da capire chi dei tre "titolarissimi" della mediana gli lascerà il posto. In attacco, Lapadula dovrebbe scendere in campo dal 1'; ai suoi lati dovrebbero esserci Insigne e Farias.

QUI SPAL - Nelle fila dei ferraresi sono sei gli assenti, in base a quanto emerso dalla conferenza stampa di mister Venturato: allo squalificato Zanellato si aggiungono Rossi, Heidenreich, Viviani, Meccariello e Peda che sono infortunati. In porta sarà ballottaggio tra Alfonso e Thiam. La difesa a quattro sarà composta da Dickmann e Celia sugli esterni e Vicari e Capradossi al centro. A centrocampo un posto sarà del rientrante Da Riva che avrà accanto Pinato ed Esposito. L'altro rientrante Mancosu avrà il compito di innescare la coppia d'attacco formata da Latte Lath e Colombo.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco (Pastina), Barba, Foulon (Masciangelo); Petriccione (Ionita), Viviani (Calò), Acampora; Insigne, Lapadula, Farias. All.: Caserta.

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia; Da Riva, Esposito, Pinato; Mancosu; Colombo, Latte Lath. All.: Venturato.