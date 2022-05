Potenza, lunedì Caiata restituirà le chiavi del Viviani a Guarente

Oggi, il presidente del Potenza, Salvatore Caiata, si è recato nella sede del “Palazzo di città”, dove ha incontrato il sindaco del capoluogo, Mario Guarente, e l’assessore dello sport, Gianmarco Blasi. A loro Caiata ha ufficialmente comunicato il proprio “disimpegno dalla presidenza del club”, come ampiamente preannunciato nei mesi passati. Il presidente ha altresì comunicato che, ad oggi, non è pervenuta nessuna manifestazione di interesse da parte di terzi per l'acquisizione della Società.Il Potenza Calcio, inoltre, ha annunciato che lunedí provvederà a restituire le chiavi dello stadio "Alfredo Viviani" al sindaco del capoluogo.