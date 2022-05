Benevento-Spal 1-2: giallorossi inguardabili, ai play-off con l'Ascoli

Il Benevento rimedia la terza sconfitta consecutiva nell'ultima giornata di campionato: a battere i giallorossi, al "Vigorito", è stata la Spal per 2-1. I giallorossi terminano quindi la regular season di Serie B al 7° posto andando a disputare il primo turno dei play-off in casa dell'Ascoli.

Mister Caserta perde Moncini ma recupera Lapadula che va in campo dal 1'; in difesa Pastina, alla seconda consecutiva da titolare, al posto di Vogliacco in coppia con Barba al centro, sugli esterni vanno Elia e Foulon; in mediana c'è Petriccione per il diffidato Ionita. Nella Spal, Venturato recupera Mancosu che viene schierato come trequartista nel 4-3-1-2 a supporto della coppia offensiva formata da Latte Lath e Finotto.

Le "ostilità" le apre il Benevento con un tiro di Insigne all'8', facilmente parato da Thiam, ma è la Spal che prende subito in mano le redini del gioco. Al 9' Finotto coglie la traversa con un tiro da posizione leggermente defilata in area di rigore. I giallorossi replicano al 18' con un tiro di Foulon dalla distanza deviato in angolo da Thiam. Al 20' è Paleari a salvare la porta dei padroni di casa ancora su un tiro di Finotto. Un minuto dopo ancora palo per gli ospiti con Latte Lath di testa sugli sviluppi di un angolo. Al 41' è Esposito a sfiorare la rete ma il suo rasoterra dalla lunetta scheggia la base del palo alla sinistra di Paleari e si perde sul fondo. Al 45' la Spal passa meritatamente in vantaggio: angolo dalla sinistra di Esposito, la palla attraversa tutta l'area, con la difesa giallorossa immobile, e Finotto, ben appostato sul secondo palo, mette in rete di testa. Al riposo, dunque, si va con la Spal in vantaggio di misura.

Il Benevento comincia la ripresa all'attacco e al 47' va vicino al pareggio con Lapadula che colpisce di testa su cross di Foulon anticipando sia Vicari che Thiam ma non inquadra la porta. La gioia della rete è rimandata di un solo minuto per i ragazzi di mister Caserta: Capradossi serve involontariamente Tello in area, il colombiano serve Lapadula che fredda Thiam con un preciso diagonale. Il pareggio, però, dura solo 3': Latte Lath serve Pinato in area, questi mette in orizzontale al centro per l'accorrente Finotto che sigla l'1-2. La Spal gestisce bene ma al 71' Thiam si complica da solo la vita in area, Tello recupera palla e serve Farias ma ancora Thiam rinviene sulla sfera e la mette in corner. Il Benevento si rende pericoloso una sola altra volta all'81': su azione da calcio d'angolo, Pastina sfiora di testa e Lapadula manca di un soffio la palla in spaccata a pochi centimetri dalla porta. Dopo i 4' di recupero concessi dal direttore di gara, arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria della Spal sul Benevento per 2-1.

I giallorossi cominceranno i play-off dal 1° turno e saranno in campo venerdì 13 maggio alle 20:30 in casa dell'Ascoli che ha scavalcato Letizia e compagni in classifica battendo in casa la Ternana per 4-1.

IL TABELLINO

LA CLASSIFICA FINALE