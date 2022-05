Spal. Venturato: "Buona prestazione contro una candidata alla Serie A"

Al termine del match vinto dalla Spal sul campo del Benevento, il tecnico dei ferraresi, Roberto Venturato, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Sicuramente abbiamo fatto una buona prestazione, specie nel primo tempo, contro una squadra forte come il Benevento che sicuramente si giocherà la Serie A nei play-off.

Per noi era importante finire bene una stagione nella quale abbiamo sofferto molto. Abbiamo rischiato qualcosa nel finale di partita ma una vittoria come quella di oggi ci da fiducia per il futuro. Non è stato facile ma è una piccola gratificazione per questo campionato.

Sono contento soprattutto per i calciatori e per Finotto in particolare perché era reduce da un infortunio: il fatto che abbia trovato il gol oggi lo gratifica per il lavoro fatto. Oggi abbiamo dimostrato uno spirito di squadra che mi è piaciuto.

Futuro? Ne parleremo dalla prossima settimana, ora è giusto godersi questa vittoria e poi ci penseremo. Credo sia anche giusto staccare qualche giorno.

Il Benevento è una squadra che ha capacità, idee e forza, è importante ora compattarsi per affrontare i play-off al meglio. La società merita di ritornare in serie A. Nella gara di andata ero appena arrivato e sicuramente abbiamo fatto un primo tempo di sofferenza, nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione per metterli in difficoltà e siamo riusciti a pareggiarla. Siamo cresciuti rispetto all'andata e abbiamo dimostrato che con atteggiamento, lavoro e caparbietà si può fare bene.