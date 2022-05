Benevento. Caserta: "Giusti fischi dei tifosi, il problema è mentale"

Al termine della gara tra Benevento e Spal, persa dai giallorossi per 2-1 al "Vigorito", il tecnico della Strega, Fabio Caserta, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi e ha parlato anche del play-off in casa dell'Ascoli:

"Penso che questa squadra quando ha perso di vista l'obiettivo della promozione diretta ha avuto un problema soprattutto mentale. E' evidente che abbiamo avuto difficoltà nelle ultime partite e che abbiamo perso certezze a partire dalla Ternana. In questa settimana dovremo cercare di recuperare energie fisiche e mentali per affrontare i play-off: sarà una gara secca, ci sarà poco da pensare e questo, forse, è un bene.

E' stato giusto andare sotto la curva alla fine della partita a prenderci i fischi perché sono meritati. Non dobbiamo pensare più al campionato perché è finito, ora testa solo ai play-off.

Quando i risultati non arrivano il primo ad essere contestato è l'allenatore, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Non ho parlato a fine con il presidente ma non lo facciamo quasi mai. La società farà le sue valutazioni, io cerco sempre di fare il massimo.

Questa squadra merita la posizione di classifica che occupa, è evidente che se analizziamo le ultime tre partite avremmo potuto fare qualcosa in più. C'è rammarico proprio perché sapevamo che si poteva ottenere il massimo. I play-off sono un campionato a parte, sono partite secche nelle quali i valori si azzerano e sei costretto a dare per forza qualcosa in più perché avremo un solo risultato a disposizione. Spero di recuperare Forte, Glik e Moncini.

Sono favorevole all'apertura ai tifosi degli allenamenti, soprattutto in questo momento di difficoltà, perché c'è bisogno di unità. Il popolo giallorosso, anche nelle difficoltà, è sempre stato vicino alla squadra. Le contestazioni, se pacifiche, fanno bene.

Io non dovevo confrontarmi con Lapadula perché non avevo problemi con il ragazzo; a gennaio aveva deciso di cambiare squadra ma poi è tutto rientrato. Se è stato assente, ribadisco, è per un problema alla caviglia con il quale è rientrato dall'impegno con la nazionale.

Penso che l'Ascoli abbia il solo vantaggio di giocare in casa, bisogna vedere come ci si arriva specie sotto l'aspetto mentale. Quelle dei play-off sono partite a se e noi abbiamo la potenzialità per passare il turno e dobbiamo crederci".